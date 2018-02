Le taux de chômage en France est revenu à son niveau de 2009

publié le 15/02/2018 à 10:26

La baisse du chômage au quatrième trimestre de 2017 est tout à fait significative. Cela signifie que le taux de chômage retrouve son plus bas niveau depuis 2009.



La baisse est de plus d'un point sur un an. Cela signifie que selon les chiffres du BIT, il y aurait à la fin 2017 quelque 2,5 millions de chômeurs en France (-200.000 sur le seul dernier trimestre de l'an passé).

Ce chiffre permet de dissiper une énigme statistique que nous avons déjà commentée à plusieurs reprises : l'écart entre le chiffre de Pôle Emploi (qu'on avait jusque-là tous les mois) et les créations de nouveaux postes qui s'accéléraient.

On voit en fait que c'est probablement l'indicateur de Pôle Emploi qui n'était pas le bon : il subit des déformations (tout à fait habituelles) et une volatilité liée au fait que c'est un indicateur qui était mensuel.



Le chiffre conforte aussi le bon indicateur qui est tombé il y a deux jours sur les créations d'emploi du secteur marchand, c'est-à-dire émanant des entreprises privées. Les entreprises françaises ont créé 253.000 emplois en 2017.



133.000 emplois par point de croissance en 2017

Un taux de chômage à 8,6% en métropole et à 8,9% avec l'Outre-mer, c'est un double record depuis la grande crise : à la baisse pour le nombre de demandeurs d'emploi et à la hausse pour les créations d'emploi. Là, on ne rejoint pas encore les nombres de 1999 ou 2000, où la France créait un demi-million d'emplois par an.



Mais il faut dire qu'à l'époque, nous étions au plus haut de la reprise économique, avec une croissance très forte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La croissance de 2017 n'était que de 1,9% du PIB. L'année dernière, on a créé 133.000 emplois par point de croissance. C'est là encore un record, puisque c'est deux ou trois fois plus que durant les Trente glorieuses.



Le secteur qui crée de l'emploi reste très majoritairement celui des services. L'industrie est toujours en légère décroissance, tandis que l'agriculture se stabilise à un niveau faible. La construction redresse la tête (là encore c'est une première depuis la crise de 2009).



Sur un an, l'emploi privé à progressé de +1,3%. Ce qui est également frappant, c'est la très forte reprise de l'emploi pour les cadres, tous secteurs confondus.