La vidéosurveillance "n'est pas très efficace", affirme Laurent Mucchielli

et Yves Calvi

publié le 13/03/2018 à 11:17

La vidéosurveillance "n'est pas très efficace au regard de ce pour quoi elle nous est vendue, c'est à dire nous protéger", affirme Laurent Mucchielli, sociologue, qui publie Vous êtes filmés ! Enquête sur le bluff de la vidéosurveillance.



Il explique, au terme d'une enquête minutieuse, que les caméras de vidéosurveillance sont "souvent détournées pour d'autres usages". Les maires expliquent pourtant que les caméras sont utiles et contribuent à lutter contre le climat d'insécurité.

Et c'est peut-être ça le fond du problème avec les caméras de surveillance. "Est-ce que les caméras sont là pour faire baisser la délinquance ou pour lever le sentiment d'insécurité ?", interroge Laurent Mucchielli.

Souvent un simple décor

Son enquête démontre que les caméras n'ont servi à résoudre qu'entre 1 et 3% des affaires qu'il a étudiées. Des caméras qui servent à arrêter des gens "ça existe", explique-t-il, mais bien souvent c'est plus un décor.



Christophe Soullez, directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, confirme : la vidéosurveillance, "c'est un outil parmi une palette d'autres outils".