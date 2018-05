"La grossophobie crée les obèses", assure Daria Marx sur RTL

publié le 22/05/2018 à 20:10

Harcèlement scolaire, discrimination à l'embauche, violences médicales... Être victime de grossophobie, c'est être la cible de beaucoup de préjugés. Daria Marx, co-fondatrice de Gras Politique, publie "Gros n'est pas un gros mot, chronique d'une discrimination ordinaire" et explique sur RTL cette forme de discrimination encore trop méconnue en France.



"On vient d'apprendre que le terme grossophobie allait entrer dans le Robert", confie Daria Marx, "c'est l'ensemble des discriminations faites aux personnes grosses et/ou obèses". La jeune femme est pionnière en France de la lutte contre la grossophobie. "Mon surpoids fait partie de mon identité, j'ai pas choisi d'être grosse, je ne revendique pas ma fierté d'être grosse, je ne suis pas là pour cela", confie-t-elle.

Daria Marx affirme être grosse et revendique juste "le droit d'exister", sans attirer les moqueries et une forme de discrimination. "La grossophobie crée les obèses", assure-t-elle. Depuis 1975, le nombre d'obèses ne fait qu'augmenter et les discriminations ne baissent pas, "et en France les recettes pour lutter contre l'obésité ne fonctionnent pas". Pour mieux lutter, Daria Marx déclare qu'"Il faut reconnaître l'obésité comme une maladie multi-factorielle".