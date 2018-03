Guillaume Pepy est l'invité de RTL

publié le 21/03/2018 à 07:00

Quel avenir pour le rail en France ? Jeudi 15 mars le patron de la SNCF Guillaume Pepy a présenté sa feuille de route, un programme devant accompagner la réforme globale que veut mener le gouvernement qui souhaite notamment s'attaquer au statut de cheminot.



Lors de sa présentation, Guillaume Pepy avait cité les grands sujets qu'il compte aborder avec ses troupes d'ici l'été, pour rendre l'entreprise plus efficace. Au menu des discussions : une organisation du travail plus souple, une meilleure polyvalence des métiers, un renforcement de la productivité industrielle et une réduction des coûts.

Mais le même jour, l'intersyndicale CGT-Unsa-Sud-CFDT de la SNCF a annoncé une grève sur le rythme de "deux jours sur cinq", à partir du mardi 3 avril et jusqu'au jeudi 28 juin, pour protester contre la réforme en cours de l'entreprise. Une mobilisation d'ampleur, inédite par sa forme.

Pourtant, le mouvement social ne semble pas effrayer le gouvernement. "Nous tiendrons", avait annoncé le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Lemaire, sur France Inter, dimanche 18 mars.



