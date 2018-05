Expatriation : comment préparer son départ ?

publié le 10/05/2018 à 07:00

L'expatriation est plus que jamais tendance. 50% des expatriés français ont choisi de rester en Europe (Suisse puis Royaume-Uni, Belgique et Allemagne), 15% ont posé leurs valises sur le continent africain, 13% ont préféré l'Amérique du Nord, 8% se sont envolés vers l'Asie, 8% également vers le Proche et le Moyen-Orient. Repartir de zéro, apprendre une nouvelle langue, des nouveaux codes professionnels, se créer un réseau amical, découvrir une autre culture, sortir de sa zone de confort… : si le besoin d'ailleurs pousse certains à tout quitter, ça ne se fait cependant pas sur un coup de tête. Quelles bonnes questions se poser ? Quelle destination privilégier ? Combien de temps à l’avance doit-on s’organiser ? Quel est le coût ? A quoi s’attendre ? Comment bien s'intégrer ?



Invités

- Christina Gierse, journaliste spécialisée expatriation pour Studyrama



- Stéphane Renard, rédacteur en chef du site Travelzoo.fr

