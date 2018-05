Est-ce possible de nous sentir mieux grâce aux arbres ?

publié le 03/05/2018 à 07:00

Tradition ancestrale japonaise, le bain de forêt (« shinrin-yoku ») prône une communion avec les arbres et la nature pour se ressourcer et se reconnecter à soi. Si toucher voire enlacer un arbre peut paraître curieux, de plus en plus de personnes s’intéressent à cette pratique et en éprouvent des bienfaits immédiats et durables (sérénité, régulation du sommeil, énergie, déconnexion des écrans...). Comment expliquer ce phénomène ? De quelle façon s'y prendre ? Allons-nous tous succomber à la sylvothérapie ?



Invités

- Marc Giraud, naturaliste, écrivain et chroniqueur

- Éric Brisbare, sylvothérapeute et accompagnateur en montagne, auteur de Un bain de forêt (Editions Marabout)

Un bain de forêt

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).