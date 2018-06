Emploi : le palmarès des entreprises françaises dans lesquelles il fait bon travailler

publié le 17/06/2018 à 04:00

Dans quelle entreprise les salariés se sentent le mieux pour travailler ? C'est une question qui se pose alors que les burn-out et les problèmes de stress au travail tendent à se généraliser dans les grandes sociétés. La question du bien-être au travail est donc de plus en plus au centre des préoccupations des entreprises.



Afin de savoir dans quelle société il fait bon travailler, la compagnie "Great Place to Work" a ainsi réalisé des audits pour établir un palmarès annuel des 125 meilleures entreprises ayant réussi à "placer l'humain au cœur de leur stratégie et sont parvenues à offrir un environnement dans lequel les salariés peuvent se sentir eux-mêmes, construire des relations solides et s'épanouir avec leurs collègues", précise le PDG du cabinet d'audit, Michael C. Bush, cité par BFM Business.

Comme le rapporte Capital.fr, 8% de ces entreprises sont françaises, soit 21 au total. Le classement établit différentes catégories selon la taille de la société et son marché. Kiabi est l'unique représentante françaises pour la catégorie des multinationales. Elle arrive en 15e position. Une place due à la volonté de l'entreprise de mettre en avant la communication interne, la confiance et la liberté de parole. Le site précise que la formation des managers est aujourd'hui davantage orientée sur l'écoute.



Décathlon devance Kiabi pour les plus de 5.000 salariés

Cinq entreprises françaises figurent parmi les sociétés européennes de plus de 500 salariés où il fait bon travailler. Le cabinet de conseil Extia truste la 8ème position (sur 30), puis le cabinet mc2iGroup figure à la 17ème place, suivi par l'entreprise Wavestone, spécialisée dans la transformation des entreprises. La société a mis sur pied un programme de volontariat afin de permettre à ses employés de s'investir dans la vie de l'entreprise ainsi que dans des projets sociaux selon BFMTV.



"Great Place to Work" a également réalisé le palmarès des meilleures entreprises françaises en 2018. C'est Décathlon qui devance Kiabi pour les sociétés de plus de 5.000 salariés. On retrouve ensuite Leroy Merlin France et McDonald's. Dans la catégorie des entreprises de 500 à 5.000 salariés, Dell Techonologies (6ème position), Leboncoin (7ème position) ou encore Adidas France (10ème position) et les opticiens Krys (12ème place). Vous savez où vous devez aller pour éviter le burn out.