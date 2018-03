Emmanuel Macron décide d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire de six à trois ans

publié le 27/03/2018 à 10:28

Emmanuel Macron a décidé d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire de six à trois ans, à partir de la rentrée 2019, une mesure symbolique qui vise surtout à reconnaître la place de l'école maternelle puisque quasiment tous les enfants la fréquentent déjà à cet âge.



Le président de la République va faire cette annonce ce matin en ouvrant des "Assises de l'école maternelle", qui réunissent jusqu'à mercredi à Paris un panel d'experts et de spécialistes de l'enfance.



Selon l'Elysée, "la décision d'abaisser l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans traduit la volonté du président de la République de faire de l'école le lieu de l'égalité réelle et une reconnaissance de l'école maternelle, qui ne doit plus être considérée comme un mode de garde universel ou comme la simple préparation à l'école élémentaire".



"L'enjeu est d'affirmer l'identité propre de l'école maternelle comme une véritable école tournée vers l'acquisition du langage et de l'épanouissement de l'enfant", souligne-t-on de même source.



La réforme de la maternelle en préparation succède à toute une série d'initiatives gouvernementales dans le domaine éducatif, après les classes de CP dédoublées dans les zones défavorisées, la modification de la procédure d'accès à l'université, la réforme du bac et de la formation professionnelle.



Depuis 1959, la scolarité est obligatoire en France pour tous les enfants de 6 à 16 ans (elle l'était avant jusqu'à 14 ans).



Mais la plupart des enfants entrent déjà à l'école dès trois ans. Sur l'année scolaire 2015/2016 (derniers chiffres connus), 97,6% des petits âgés de trois ans fréquentaient une école maternelle, selon la Depp, le département statistiques du ministère de l'Education.



De nombreuses disparités existent sur le territoire, puisque le taux est par exemple de 87% en Corse, de plus de 93% à Paris, mais de moins de 70% en Guyane et à Mayotte.



Dans certaines zones, le taux d'absentéisme est en outre important car l'école maternelle n'est pas considérée comme indispensable.

