Deux projets d'attentats ont été déjoués en France depuis le début de l'année

et AFP

publié le 25/02/2018 à 10:42

Deux projets d'attentats, contre un "grand équipement sportif" et contre des militaires de l'opération "Sentinelle", ont été déjoués depuis le 1er janvier en France, a révélé ce dimanche 25 février le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.



"Depuis le 1er janvier, nous avons déjoué deux projets d'attentats, qui n'étaient pas encore totalement finalisés mais où un certain nombre de gens étaient en train de vouloir commettre des attentats", a déclaré Gérard Collomb sur Europe 1, précisant ensuite que ces projets avaient été empêchés "dans le Sud" et "dans l'Ouest".