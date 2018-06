Qu'est-ce que la pêche électrique, contre laquelle les pêcheurs manifestent ?

La Belgique et les Pays-Bas se sont aussi mobilisés sur cette cause

Lundi 18 juin, une soixantaine de pêcheurs de Boulogne-sur-mer, dans le Pas-de-Calais, se sont mobilisés pour protester contre l'usage de la pêche électrique en Europe. La moitié d'entre eux ont embarqué dans la matinée sur six bateaux, pancartes, cornes de brume et fumigènes brandis.



Mais le mouvement est en train de prendre de l'ampleur dans toute l'Europe, grâce à un appel lancé par l'ONG Bloom. Ils cherchent à faire entendre leur voix pour encourager la Commission européenne à mener des mesures allant dans leur sens.

Cette pratique de pêche est "destructrice". Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches de Hauts-de-France, a déclaré à l'AFP : "Jusqu'en 2014, on débarquait du 1er janvier au 30 mai 500 à 600 tonnes de soles à Boulogne". Sur la même période, en 2018, les pêcheurs ne produiraient plus que 192 tonnes. Cette pratique désastreuse pourrait, à terme, mettre en péril le secteur de la pêche sur l'ensemble de la côte françaises.

"Un scandale politique"

Interdite depuis 1998, la pêche électrique pourrait faire son retour dans l'Union européenne. Le 16 janvier dernier, le Parlement européen a demandé son interdiction. La Commission européenne s'était quant à elle prononcée favorablement sur le rétablissement de cette technique de pêche controversée. Les associations dénoncent "un scandale politique".



Les défenseurs des océans, dont l'association Bloom qui s'était déjà battue contre le chalutage profond, dénoncent une pratique radicale qui permet de pêcher plus, mais qui détruit à la fois les poissons, mais aussi les œufs. Les chalutiers électriques traînent derrière eux des câbles électriques qui envoient des décharges dans l'eau. Ces chocs électriques aussi puissants que ceux d'un Taser, paralysent ensuite les poissons qui remontent et se font attraper.



"Le chalutage électrique cumule les tares : non seulement les fonds marins sont impactés par les filets industriels, mais les organismes marins sont électrocutés (le choc électrique provoque des fractures de la colonne, des ecchymoses, des brûlures…)", écrit Bloom dans un communiqué publié le 8 janvier et qui a été co-signé par 17 ONG.



L'association a également adressé un courrier à la Commission européenne demandant le retrait de sa décision.

#PecheElectrique : nouvelles révélations sur un scandale européen. 18 ONG et organisations de pêcheurs demandent formellement à la COM UE de supprimer la décision scandaleuse et injustifiée d'accorder des dérogations à une méthode de pêche interdite https://t.co/eQ2xX6HewC pic.twitter.com/U8qs1Deolx — BLOOM Association (@Bloom_FR) 8 janvier 2018

Les associations dénoncent une "décision illégitime"

Bloom annonce avoir "déterré" plusieurs documents démontrant qu'il s'agit d'une "décision illégitime". Selon elles, l'avis des scientifiques consultés sur la question va directement à l'encontre de celui rendu par la Commission européenne en 2006 selon lequel "il convient d'autoriser" la pêche électrique.



Depuis ce règlement, chaque État membre peut "électrifier" jusqu’à 5 % de ses chalutiers pêchant en mer du Nord. Cependant, certains pays ne respectent pas cette norme et dépassent le seuil autorisé. Parmi eux : les Pays-Bas, contre lesquels Bloom a déjà porté plainte en octobre dernier.