Comment gérer le stress au travail ?

publié le 09/04/2018 à 07:00

Si à faible dose il peut être un moteur, le stress quotidien se transformant en pression devient un ennemi du bien-être et de la réalisation de soi au travail. Missions qui se multiplient, manque de temps, obligation de résultats, absence d'esprit d'équipe, absence de soutien de la hiérarchie, forte exigence personnelle provoquent un climat délétère qui influe sur les performances et la santé physique et psychique de l'actif. Le stress professionnel est-il inévitable ? Comment réussir à s'en défaire ?

Invités

- Laurence Dilouya, coach, conseil pour les dirigeants depuis 25 ans, fondatrice et dirigeante de la société Arrêt sur image

- Patrick Légeron, psychiatre, fondateur du cabinet Stimulus et co-auteur du rapport de l'Académie de Médecine sur le burnout et auteur de Le Stress au travail - Un enjeu de santé (Editions Odile Jacob)

Le Stress au travail - Un enjeu de santé

