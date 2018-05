publié le 08/05/2018 à 11:59

Le viol et le meurtre de la jeune Angélique, dans le Nord, par un homme inscrit au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, a profondément marqué l'opinion. La gestion des criminels sexuels potentiellement récidivistes s'est une nouvelle fois invitée dans le débat politique. Si le président des Républicains Laurent Wauquiez veut imposer la castration chimique à tous les "prédateurs sexuels", Marlène Schiappa a contesté l'efficacité de cette mesure sur le plateau de BFMTV, mardi 8 mai.



"La castration chimique, ce n'est pas efficace", a-t-elle déclaré. Selon elle, "factuellement ce n'est pas une solution qui a fait ses preuves, c'est même plutôt le contraire". Elle a rappelé qu'"on peut violer aussi avec des objets". "Et souvent dans ces cas-là les agresseurs, les prédateurs trouvent d'autres moyens, il y a une escalade dans la violence".



Concernant les violences sexistes et sexuelles au travail, Marlène Schiappa a annoncé le lancement d'un appel à projets, doté "d'un million d'euros d'argent public pour financer des projets contre les violences sexistes et sexuelles au travail". Estimant que "l'État doit reprendre la main" sur ces sujets, elle a précisé qu'il y aurait un appel à projet national et un appel à projets dans chacune des treize régions "pour mieux protéger les femmes", "les informer" et "les défendre".