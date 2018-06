publié le 16/06/2018 à 12:28

Le chiffre avait fait polémique. L'ancien PDG de Carrefour Georges Plassat a renoncé à une partie de la rémunération accordée à son départ, qui avait été jugée choquante par le gouvernement, ont annoncé samedi 16 juin le groupe de distribution et le patronat.



Georges Plassat a "décidé de renoncer à l'application de la clause de non concurrence qui lui avait été octroyée et donc au versement de l'indemnité de départ correspondante", soit 3,9 millions d'euros, précise Carrefour dans un communiqué. Il devait initialement toucher 17 millions d'euros en plus d'une retraite annuelle de 517.000 euros. Des rémunérations, qui sont mal passées à leur annonce, alors que le groupe va supprimer 2.400 emplois.



"Je comprends parfaitement l'émotion qu'il peut y avoir, ce sont des montants extrêmement importants", avait souligné Thibault Lanxade, vice-président du Medef en charge des TPE-PME sur RTL. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait sommé le patronat de prendre des "mesures fortes" et jugé la rémunération de M. Plassat "choquante", dans un entretien à l'AFP.