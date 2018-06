publié le 05/06/2018 à 16:57

Les Français vont se mettre au vert cet été. Selon le site PAP.fr, qui a étudié à la loupe les locations de vacances entre particuliers, les vacanciers français cherchent à partir dans les régions ensoleillées, mais aussi et de plus en plus... à la campagne et à la montagne.



Certes, la Côte d'Azur et la Côte Atlantique sont des destinations toujours aussi attirantes pour les touristes, mais le site constate un regain très net pour les vacances rurales, en Auvergne ou dans le Limousin.

Ces chiffres traduisent un besoin de retour aux sources et à la nature, avec une tendance à la déconnexion. Ainsi que l'envie de revenir à un moment familial privilégié : marcher ensemble, visiter les petits villages...

L'offre de logement est parfois insolite dans ces régions : on peut dormir dans une roulotte, une yourte, une cabane dans un arbre ou encore dans un cottage pour être au plus proche de la nature.

Un budget moins élevé qu'à la mer

Autre avantage : plus on s'éloigne de la mer, moins le budget est élevé. En moyenne, les prix sont 40 à 60% plus chers pour des vacances sur le littoral : un appartement à la mer pour quatre personnes est loué entre 500 et 800 euros la semaine sur la période juillet-août, contre 300 à 500 euros à la montagne.





Une maison à la mer est louée entre 1.000 et 1.500 euros la semaine. À la montagne, on peut trouver le même type de bien entre 600 et 800 euros.