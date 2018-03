publié le 31/12/2016 à 05:15

Un professeur d'espagnol homosexuel a été suspendu du lycée Jean-Baptiste-de-Baudrie, à Agen (Lot-et-Garonne), après avoir été piégé par l'un de ses élèves sur une application de rencontres. Jeudi 29 décembre, il a porté plainte au pénal auprès du procureur d'Agen pour discrimination envers le lycée, rapporte le journal Sud Ouest. Avant d'enseigner en France, l'homme habitait Quito en Équateur et avait ensuite été recruté par l'Éducation nationale pour donner des cours d'espagnol.



L'affaire remonte à mars 2015. L'homme est chez lui et discute avec un inconnu sur une application de rencontre. Au fil de la conversation, il envoie des photos intimes à son interlocuteur, qui se révèle être un élève de son lycée, en classe de seconde. Ce dernier effectue alors plusieurs captures d'écran qu'il fait circuler dans l'établissement.

Peu après, le proviseur interdit l'accès à l'enseignant au lycée et collège voisin. Décision que confirme le tribunal administratif de Bordeaux. "Alors même qu’à l’origine les échanges s’étaient déroulés dans un cadre privé, leur divulgation au sein de la classe, quelles qu’en soient les conditions, portait nécessairement atteinte à la sérénité des élèves et au bon déroulement des cours", avait expliqué le tribunal.

Après cette décision, l'enseignant est retourné en Équateur et ne peut plus exercer en France. "Si cela avait été un hétéro, il n’y aurait pas eu ce remue-ménage. On s’est dit : 'c’est un étranger, il repartira et on n’en reparlera plus.' Cela donne une belle image de la France pays de la liberté et des droits de l’homme" s’indigne Jean-Paul Gauguier, le président de l’association d’homosexuels lot-et-garonnaise Ecce Homo, dans les colonnes de Sud Ouest.