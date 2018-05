publié le 17/05/2018 à 08:10

Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Grégory. Les mises en examen des époux Jacob et de Murielle Bolle ont été annulé mercredi 16 mai pour un vice de procédure, un raté de plus dans un dossier que certains pensent maudit. Mise en examen un an plus tôt pour enlèvement suivi de mort, Murielle Bolle "a réagi de façon très positive" à la nouvelle, raconte son avocat, Jean-Paul Teissonnière, au micro de RTL ce jeudi 17 mai.



"Il y a quelques jours, elle a obtenu la possibilité de rentrer dans les Vosges (...), hier il y a eu la nouvelle de la levée, ce sont des éléments qui vont dans la bonne direction et qui ont été accueillis avec satisfaction et même avec joie par Murielle Bolle", commente Jean-Paul Teissonnière.

Seulement, l'annulation de la mise en examen porte sur des points de procédure, ce qui laisse penser qu'une nouvelle mise en examen est possible. "Les questions de nullité en procédure pénale sont toujours des questions de forme qui ne sont pas respectées et, dans la procédure, la forme est protectrice des libertés individuelles, des libertés judiciaires", défend Jean-Paul Teissonnière, qui estime que sa cliente est désormais à l'abri d'une nouvelle mise en examen.

"La mise en examen a été annulée parce que c'est la chambre d'instruction qui devait déterminer s'il y avait des indices graves ou concordants. Or ce n'est pas elle qui l'a décidé, c'est un magistrat tout seul qui n'avait pas la compétence pour le faire. C'est donc à la fois une question de forme mais également de fond", argue l'avocat. "Une nouvelle mise en examen de Murielle Bolle, dans les circonstances actuelles, ajouterait du ridicule à la cruauté de la situation qui est la sienne depuis maintenant 34 ans."