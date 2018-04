Achats en ligne : vers une modification du droit de rétractation

publié le 20/04/2018 à 08:27

Une réglementation européenne pourrait bien refroidir ceux qui veulent acheter en ligne. Aujourd'hui, si un produit ne convient pas, le consommateur a 14 jours pour le renvoyer. Ce ne sera peut-être plus le cas. "La mesure fait partie d'un paquet global qui s'appelle 'La nouvelle donne' et dont UFC-Que Choisir soutient l'approche et les objectifs", pose en préambule Karine de Crescenzo, responsable des relations institutionnelles d'UFC-Que Choisir.



"Mais il y a des points qui nous dérangent un petit peu", nuance-t-elle. Bien que le nouveau paquet vise à "améliorer et moderniser les droits des consommateurs", l'organe de défense des consommateurs reproche "une modification qui est un changement de logique".

"Le droit de rétractation c'est de renvoyer son bien sous 14 jours", explique-t-elle. Un droit qui vise les achats en ligne car on ne peut pas y examiner un produit sous toutes les coutures avant l'achat.

Le droit de rétractation demeure, mais "il va être plus difficile potentiellement à être mis en oeuvre". "Jusqu'à présent, le consommateur n'avait pas à se justifier, et le professionnel devait le rembourser. Là, ce que la Commission européenne propose, c'est finalement laisser aux mains des entreprises le fait d'analyser si le consommateur a droit à un remboursement complet", détaille Karine de Crescenzo.