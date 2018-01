Vendre sa voiture en toute sécurité grâce à une application

et Agnès Bonfillon

Paperasse, risque, vendre sa voiture d'occasion n'inspire pas forcément confiance. C'est de ce créneau que Romain Stutzmann a décidé de fonder son entreprise DEPOPASS. "On sécurise les paiements lors des ventes de véhicules d'occasion entre particuliers."



Il est courant d'avoir des problèmes lors des ventes. Le bât blesse surtout dans la méthode de paiement. "Paradoxalement, le chèque bénéficie d'une bonne image. Mais il ne procure pas beaucoup de sécurité. Le danger est du côté vendeur." En cause, les 15 jours de battement entre la remise du chèque par l'acheteur et la vérification en banque.

C'est en amont qu'intervient DEPOPASS. "On vérifie les identités de l'acheteur et du vendeur, on collecte les fonds avant que la vente soit faite." Le système passe par une application. Le chèque est en fait remplacé par un code de paiement à s'envoyer. En échange, le vendeur est prélevé de 29 euros. "Le prix de la sécurité".