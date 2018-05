publié le 24/05/2018 à 16:22

Amsterdam veut limiter le tourisme de masse. Le nouvel exécutif local a annoncé en mai des mesures pour contenir le flot de touristes qui viennent visiter la capitale des Pays-Bas. Le but : laisser plus de place aux habitants, qui se retrouvent chassés de leur centre-ville.



Pour l'exécutif qui dirige Amsterdam, il faut agir d'urgence avant que la ville ne soit noyée sous les touristes comme c'est par exemple le cas à Venise. 18 millions de personnes visitent chaque année la capitale néerlandaise, soit plus que les 17 millions d'habitants du pays.

Amsterdam compte notamment augmenter les taxes touristiques et durcir les règles autour des activités touristiques, comme les calèches ou les beer-bikes. Les cars et bateaux touristiques seront bannis du centre-ville, et les nouvelles chaînes de boutiques ou de restaurants ne devraient plus se voir délivrer des autorisations qu'au compte-goutte.

Les locations Airbnb limitées

Airbnb est aussi visée par les mesures de la municipalité. Les locations seront limitées à 30 jours dans le centre-ville, et pourraient même être interdites dans certains quartiers si elles sont de courte durée. L'objectif est de garantir l'accès au logement des habitants, au lieu de louer les appartements du centre à des touristes.



"Le tourisme fait partie de la culture internationale d'Amsterdam, et nous devons le chérir, mais les côtés positifs du tourisme - les emplois et revenus pour la ville - sont éclipsés par les côtés négatifs", indique la ville dans le document présentant les mesures. La municipalité ajoute que "les nuisances, l'affluence et les détritus placent certains quartiers sous une pression extrême".

La résistance s'organise en Europe

Amsterdam n'est pas la seule ville à subir la pression du tourisme de masse. Barcelone, qui voit défiler des millions d'habitants dans ses rues, connait aussi ce problème. Le centre-ville est gangrené par les locations Airbnb, qui font baisser le nombre de logements disponibles pour les habitants. Circuler sur les Ramblas, saturées de passants, de boutiques et restaurants pour touristes, de vendeurs à la sauvette et de dealers, est devenu un cauchemar pour les Barcelonais.



Ces dernières années, ces derniers ont organisé la résistance. Il n'est pas rare de croiser des banderoles "Tourist Go Home" (touriste rentre chez toi) dans les rues de la ville. Des mesures pour limiter le tourisme de masse ont également été prises par la municipalité, notamment en limitant le nombre de visiteurs dans certains lieux comme le parc Güell.



À Venise, le flot de touristes est tel qu'il menace la ville elle-même. Les gigantesques paquebots de croisière approchent au plus près de la petite ville italienne, et leurs vagues fragilisent les fondations des bâtiments historiques. Là aussi, les autorités cherchent des solutions pour sauver Venise, et désaturer les rues.