Unibail-Rodamco veut rendre les centres commerciaux plus connectés

publié le 01/07/2017 à 02:00

Unibail-Rodamco est la société foncière cotée de référence en Europe, et la troisième mondiale de l’immobilier commercial. Ce groupe européen possède plus de 70 centres commerciaux dans le monde. L'objectif d'Unibail-Rodamco est donc de rendre les centres commerciaux et bureaux plus connectés, avec des dernières innovations : "On a installé des infrastructures très puissantes et dans une ville comme Paris c'est sans doute la où on a le meilleur wifi gratuit et illimité dans les centres commerciaux. Grâce à cette base-là, nous arrivons à mettre en place des programmes d’événements très intéressants qui peuvent leur permettre de découvrir de nouvelles choses", explique Ludovic Flandin, directeur général CSR chez Unibail-Rodamco .



"Comme dans toutes les boites, on se pose la question : dans 15 ans, est-ce que, écologiquement et socialement on aura toujours le droit de faire notre métier ?", explique Ludovic Flandin, qui affirme travailler actuellement sur "l'écologie et l'emprunte carbone".