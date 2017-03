Tout savoir sur la nouvelle offre bancaire de Carrefour

publié le 22/03/2017 à 13:10

Dans quelques jours, les clients des magasins Carrefour pourront acheter leur carte bleue en même temps que leurs denrées alimentaires. Le 18 avril, l'enseigne mettra à disposition dans ses rayons des coffrets C-Zam, composés d'une carte à puce Mastercard et d'un guide d'utilisation, le tout vendu 5 euros. Il est également possible de se le procurer sur le site rueducommerce.com.



Cette offre permettra au client de disposer d'une vraie carte de paiement internationale. Pour en profiter, il devra cependant effectuer plusieurs démarches, explique Le Parisien. Tout d'abord installer l'application C-Zam sur son téléphone portable, puis répondre à des demandes de renseignements de base, et télécharger des copies de pièce d'identité sur la plateforme. Le client devra ensuite payer 1 euro tous les mois pour profiter de son compte et de sa carte bancaire.

Pas de chéquier, des retraits gratuits uniquement chez BNP Paribas

Toute personne majeure peut bénéficier de cette nouvelle offre, qui, de part son tarif très attractif ne permet pas de réaliser toutes les opérations proposées par les autres banques "classiques". La carte à 5 euros est à débit immédiat, soumise à autorisation systématique et sans découvert possible. Les retraits d'argent ne coûteront rien au client uniquement si celui-ci les effectue dans un distributeur BNP Paribas (propriétaire à 40% de Carrefour Banque, ndlr). Autrement, il faudra compter 1 euro pour chaque retrait. Autre restriction, il sera impossible de déposer sur son compte des espèces, les virements bancaires sont donc à privilégier. Enfin, pour ceux qui seraient tentés par C-Zam, il faut savoir que les chèques, émis ou encaissés ne sont pas compris dans l'offre.

En proposant ce nouveau service, Carrefour pourrait bien concurrencer le Compte-Nickel, disponible auprès de 2.500 buralistes depuis maintenant 3 ans. Ce compte "sans banque" est accessible dans les mêmes conditions que le C-Zam, à un prix un peu plus élevé : 20 euros par an. La formule a déjà été adoptée par plus de 500.000 Français.