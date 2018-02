publié le 07/02/2018 à 14:35

Passé maître dans l'art de la mise en scène, Elon Musk a franchi un nouveau pallier dans l'excentricité. Le milliardaire sud-africain est devenu mardi 6 février le premier homme à envoyer une voiture dans l'espace, un véhicule électrique Tesla Roadster. Un sacré coup marketing pour le prolifique entrepreneur, fondateur de l'entreprise spatiale SpaceX et des véhicules électriques Tesla. Mardi, à 21h45, heure de Paris, la super fusée Falcon Heavy de SpaceX a réussi son décollage depuis la Floride avant de mettre sur orbite le cabriolet rouge dont l'auto-radio jouait en boucle la ballade spatiale de David Bowie, Space Oddity.



Diffusées en direct par SpaceX pendant plusieurs heures sur les réseaux sociaux, les aventures de la décapotable et de son conducteur factice Starman (en référence à la chanson de Bowie), un mannequin flanqué d'un scaphandre blanc et de la combinaison spatiale de SpaceX, ont été suivies par des millions de personnes sur Internet. Il en restera une image, celle de Starman, un bras au volant, l'autre négligemment accoudé à la portière du bolide rouge filant à travers l'immensité de l'espace, la Terre gigantesque en arrière-plan. Une poésie spatiale immortalisée par Elon Musk sur Twitter : "Apparemment, il y a une voiture en orbite autour de la Terre"

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

La voiture a raté l'orbite de Mars

Cet équipage inédit a fait le tour de la Terre pendant plus de cinq heures avant de mettre le cap vers la planète Mars, après une dernière poussée des propulseurs. Mais le roadster a raté sa cible et s'enfonce plus loin que prévu dans le système solaire, dans la ceinture d'astéroïdes, quelque part entre Mars et Jupiter. "Troisième allumage réussi. Orbite de Mars manqué, en route vers la ceinture d'astéroïde", a indiqué Elon Musk peu avant 5 heures du matin, heure de Paris.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2018

Difficile de dire ce qu'il adviendra de la voiture. Son épopée devait initialement durer un milliard d'années et l'amener à 400 millions de kilomètres de la Terre. D'après les indications fournies par Elon Musk, elle pourrait finalement se rapprocher de l'orbite de la planète naine Ceres. À moins qu'elle n'entre en collision avec un objet spatial dérivant. Ou qu'elle ne soit découverte par une race extraterrestre dans des millions d'années, comme le suggérait Elon Musk l'an dernier.