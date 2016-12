Pour éviter les questions un peu lourdes de vos beaux-parents en voiture, le constructeur automobile prépare une solution technologique, disponible d'ici 5 à 10 ans.

> Ford prépare une solution contre vos discussions ennuyeuses en voiture Crédit Image : iStock Crédit Média : Christophe Bourroux Télécharger

par Florian Martin publié le 23/12/2016 à 09:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ce week-end, c'est le début des festivités de Noël, et qui dit Noël, dit voyage interminable en voiture en famille. Ce qui peut poser parfois un gros problème, on frôle même le problème de société : comment faire taire votre belle-mère en voiture pendant les trajets ? Il faut bien le dire, on a souvent le droit à des questions de fond : "comment vont les enfants, le travail ça va ? Et le pull que je t'ai acheté, tu ne l'a jamais porté...C'est un scandale".



Bref, on l'a tous vécu et ça peut vite nous énerver. Ford vient d'ailleurs de sortir une étude très sérieuse à ce sujet. Une personne sur cinq trouve irritantes, voire totalement ennuyeuses, les conversations avec les parents ou beaux-parents. Alors que faire, à part mettre des boules Quiès ? Amis automobilistes pas de panique, Ford aurait trouvé la solution ultime pour voyager en toute sérénité.



Alors il existe déjà des systèmes de réduction de bruits actifs. C'est le même procédé que certains casques audio que l'on utilise en avion. Pour faire simple, des petits capteurs sont installés dans l'habitacle, ils détectent les bruits de moteur par exemple, bruits qui sont ensuite totalement annulés à l'aide d'ondes sonores envoyées par les hauts-parleurs. Avec le même principe, Ford serait capable de filtrer les voix. Il suffirait d'intégrer des écouteurs aux appuie-têtes et équiper le tout de micro. L'idée est de créer de vrais espaces personnels. Une sorte de cocon auditif où vous seriez donc tranquille. Une technologie qui pourrait débarquer dans 5 à 10 ans dans nos voitures.