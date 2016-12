Selon le fabricant Axalta, les coloris préférés des automobilistes cette année ont été le blanc et le noir.

par Florian Martin publié le 22/12/2016 à 07:46

Le palmarès des couleurs préférées des automobilistes vient de tomber. Malgré les efforts des constructeurs à proposer des couleurs de plus en plus flashy en 2016, le top trois des couleurs les plus commandées parait encore bien triste selon le fabricant Axalta. Sans surprise, la couleur la plus demandée est le blanc, 4 voitures sur 10 dans le monde sortent des usines avec cette teinte. Le blanc qui a été longtemps associé aux véhicules utilitaires, inonde maintenant le marché automobile. En Europe par exemple, c'est la teinte préférée des propriétaires de SUV et des compacts.



Deuxième couleur au Palmarés mondial, le noir souvent reservé au familiale et berline. Sobre, efficace et plus facile à la revente suivi par le gris métallisé et le gris foncé très populaire également en Europe pour les monospaces. Et le vert électrique dans tout ça ? Il est clairement boudé, il représente à peine 1% des commandes.



Le noir et le blanc sont des teintes plutôt économiques, elle sont intégrées dans le prix de la voiture, ce n'est pas une option comme les peintures métallisées. Le blanc est aussi à l'entretien moins salissant que le noir et peut être plus sécurisant. Les couleurs claires sont plus visibles la nuit et seraient moins impliquées dans des accidents.





D'ailleurs, selon certaines études le choix de la peinture serait révélateur de votre personnalité. Rouge vous êtes un conducteur pressé, noir vous aimez l’élégance etc etc. Citroën est même allé plus loin cette semaine en proposant au C42, le shorw room de la marque sur les Champs-Élysées, une voiture recouverte d'un pull géant de Noël, pour les conducteurs frileux donc, c'est parfait.