Les rendez-vous manqués

publié le 21/03/2017 à 09:20



Le cas Sophie

En décembre dernier, Sophie signe un devis avec une entreprise pour changer sa porte d’entrée et ses fenêtres. La facture s’élève à 7000 euros, et elle verse deux acomptes pour un total de 3000 euros. Une date de pose est fixée au 9 février puis est reportée au 6-7-8 mars. Mais depuis, elle n'a aucune nouvelle de l’entreprise ! Elle l’a relancée par mail, téléphone et même via les réseaux sociaux. En vain !.



