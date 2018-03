Les automobilistes perdraient un temps fou au volant

publié le 28/09/2017 à 22:56

Un sondage réalisé pour la société Enterprise Rent-A-Car vient tordre le cou aux idées reçues. Selon l'étude, les automobilistes perdraient plus d'une demi-heure par mois au volant. En cause, les erreurs d'orientations. Pourtant, nos GPS sont très sophistiqués et nos smartphones nous renseignent sur les moindres bouchons. Et bien, malgré la technologie, l'automobiliste se perd. 75% des conducteurs s'égarent en effet régulièrement sur les routes. Et les Français sont les champions d'Europe.



Huit conductrices sur dix se sont déjà perdues, contre sept hommes sur dix. Sommes nous meilleurs, ou menteurs ? Telle est la question. Toujours est-il que nous avons une excuse en béton : 20 % des automobilistes disent s'être perdus parce qu'un passager leur avait donné la mauvaise direction ou a cause du mauvais temps.

Le GPS, remède contre les scènes de ménage

Dans l'ensemble, c'est surtout la distraction qui est en cause. Ainsi, 45 % des automobilistes hommes et femmes confondues avouent avoir loupé un virage, une route à cause du manque de concentration. Conséquence : en ne retrouvant pas leur chemin, les Français perdent ainsi une demi-heure chaque mois. 36 minutes exactement.

Près de 10% de ceux qui se sont perdus ont passé la nuit dans leur voiture et 9% ont raté un rendez-vous important, comme un avion. Une solution miracle : demander son chemin. Pourtant, à peine la moitié des automobilistes pense à le faire. Cela dit le GPS a quand même des vertus dans le couple. L'an dernier une étude anglaise avait démontré que, par rapport à la bonne vieille carte, le GPS réduisait de moitié les scènes de ménage.