La panne hors de prix

publié le 14/02/2018 à 09:20



Le cas d'Hélène

Le 6 janvier, Hélène constate avec son compagnon une panne électrique dans son appartement. Paniqués, ils appellent le premier numéro venu sur Internet avec la référence « EDF ». Hélène tombe en réalité sur un comparateur qui lui envoie deux artisans dans l’heure. Les professionnels détectent et réparent la panne sur le tableau électrique. Puis, à sa grande stupeur, ils lui présentent une facture de 3000€ (tout en vous garantissant que l’assurance prendra en charge les réparations). L’un des artisans lui propose de payer la moitié de la somme en guise de caution de garantie, puis le reste plus tard. Mais, suite à un pseudo dysfonctionnement de l’appareil à cartes, Hélène et son compagnon règlent bien 3000€ d’un coup… Une fois les artisans partis, Hélène mène son enquête. Elle découvre que l’intervention n’aurait pas dû lui couter plus de 700 € !





