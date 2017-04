La carte bancaire en mouvement perpétuel

publié le 19/04/2017 à 09:20

19/04/2017



Le cas Anne-Sophie

Dans la nuit de mercredi 29 mars, Anne-Sophie perd sa carte bancaire. Elle s'en rend compte le lendemain et fait directement opposition. Moins d’une semaine plus tard, elle regarde son relevé en ligne et elle voit qu'elle est à 3 000€ de découvert et que plus de 7 000€ ont été prélevés ! Elle apprend que plus de 50 opérations ont été effectuées en une journée. Elle va immédiatement porter plainte pour fraude à la carte bancaire en suivant toutes les procédures, mais la banque refuse catégoriquement de l'indemniser car la personne aurait utilisé son code





