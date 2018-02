Jumeaux : les éduquer dans la ressemblance ou la différence ?

publié le 21/02/2018 à 07:00

Choix des prénoms, des affaires (vêtements, jouets, fournitures...), de leur présence ou non dans la même classe, des activités extra-scolaires (cours de piano, escrime...) : les parents de jumeaux sont confrontés à de nombreuses problématiques favorisant la culture de la ressemblance ou celle de la différence, qu'ils soient monozygotes ou dizygotes. Leurs décisions auront un impact sur la construction de l'identité de chacun des enfants. Comment les aider à s’individualiser ? De quelle façon faciliter leur épanouissement ?



Invités

- Nathalie Lacombe-Mérian, Vice-présidente de la Fédération Jumeaux et plus

- Fabrice Bak, psychologue cognitiviste et spécialiste du développement des jumeaux

