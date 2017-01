Gautier, la réussite d’un fabricant de meubles 100% français

REPLAY - L’entreprise familiale s’est développée ces dernières années, avec la création de nombreuses franchises.

Les meubles Gautier, une marque française qui marche. Ce fabricant de produits de moyen haut de gamme, "avec trois sites en Vendée, des meubles en pin maritime issu de forêts gérées équitablement", innove et injecte "10 millions d’euros dans une chaîne de production flexible, pour fabriquer des tables le matin et des bibliothèques l’après-midi", explique Bénédict Tassart.



Gautier a connu "deux dépôts de bilan, le premier au début des années 1980 subi par le fondateur Patrice Gautier. Une holding reprend la marque et décide débarquer le PDG en 1999. Mais quelques centaines de salariés se mettent en grève pour récupérer leur patron". David Soulard, l’actuel dirigeant, raconte alors que son père et sa famille ont décidé d’emprunter 150 millions d’euros et de s’unir pour relancer l’entreprise.



Une réussite puisque Gautier s’est décliné en franchises, 115 au total, dont une cinquantaine à l’étranger. "La french touch est à la mode, on en profite", explique David Soulard. L’entreprise compte désormais 920 salariés.