Fournitures scolaires : quelles sont les innovations de la rentrée ?

publié le 28/08/2017 à 22:49

En cette fin de période estivale, de nombreux parents arpentent les rayons des hypermarchés pour acheter les fournitures de la rentrée scolaire. L'occasion de faire un point sur les nouveautés qui vous attendent dans les travées des magasins. En tête de gondole : les cartables à LED qui vont faire briller vos enfants dans les rues. De quoi rassurer les parents, car les petites têtes blondes seront beaucoup plus visibles en rentrant de l'école le soir.



Les fameuses licences marchent toujours très bien. Cars, La Reine des neiges ou encore les mignons sont toujours les stars incontestables des rayons. Côté trousse, ces dernières sont aujourd'hui agrémentées d’émoticônes, ces petits smileys que s'échangent les ados sur Snapchat.

Et dans la trousse il y a du changement aussi. Même si le traditionnel Bic 4 couleurs reste toujours d'actualité, la marque en a profité pour proposer un nouveau modèle. Sur le nouveau stylo proposé il n'y en a désormais plus que trois couleurs, le vert ayant été sacrifié. Cette couleur honnie par les enfants a été remplacée par un porte-mine. Enfin, la marque Maped a sorti des feutres qui ne sèchent pas. Une innovation qui va en ravir plus d'un en cour d'art plastique.