On connaît le casting des voix du film d'animation Cars 3, le nouveau Pixar, qui sortira le 2 août en salles. Troisième volet des aventures de Flash McQueen, vrombissant bolide, voiture vieillissante qui va être cette fois confronté à une nouvelle génération de véhicules, tentant de le dépasser au propre comme au figuré. Guillaume Canet prêtera pour la troisième fois sa voix au personnage, entouré de Gilles Lellouche, Alice Pol (vue dans Raid Dingue), Nicolas Devauchelle, Cécile de France et Samuel le Bihan.



"Il y a des similitudes entre le personnage (Flash McQueen) et ce que moi je peux vivre à mon âge, dans ma génération d'acteurs, confie Guillaume Canet au micro de RTL. J’en ai fait un film, Rock’n’roll, dans lequel je parle de ça, de la jeune génération qui arrive et de ce type qui perd un peu les repères. Là, c’est vrai qu’on retrouve un personnage qui est un peu dans la même configuration, dans la même problématique, qui voit la jeune génération qui arrive. Des bolides qui vont très très vite."

Selon l'acteur et réalisateur, le héros de Cars 3 sera mis à rude épreuve dans le prochain film : "Il ne voit pas le truc venir et puis il se rend compte qu’il n’est plus du tout au niveau". Lequel est le plus sage entre le personnage de dessin animé et lui ? "Moi je ne suis pas prêt du tout à faire ce que lui va faire dans le film sans trop dévoiler la fin, j’en suis pas là du tout en tout. Je ne suis pas encore sage moi, pas assez", souligne Guillaume Canet.