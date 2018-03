Fort de son succès, le paiement sans contact va voir son seuil relevé

publié le 28/09/2017 à 09:52

Par carte bancaire ou au moyen d’un smartphone, le paiement sans-contact gagne du terrain à vitesse grand V en France. Lancée en 2012 en France, cette technologie permet aux consommateurs de payer jusqu’à 20€ sans composer leur code, mais en apposant simplement leur carte sur un lecteur adapté. Ce service s’est étendu à partir de 2015 avec le lancement des différents services de paiement sans contact sur smartphone.



En un an, les paiements sans contact ont bondi de 112% en France, pour atteindre un volume de 1,1 milliard d’euros entre juillet 2016 et juillet 2017. Si on est encore loin des 1.077 milliards d’euros payés en chèques ou des 499 milliards réglés en carte bleue sur la même période, le succès croissant du paiement sans contact est indéniable. Il n’est pas anodin d’avoir vu "pour la première fois, le nombre de retraits aux distributeurs automatiques de billets a baissé de 3 %", fait remarquer le directeur des paiements de la Banque postale auprès du Parisien.

Le seuil limite des paiements sans contact, jusque là de 20 euros, va d’ailleurs progressivement monter à 30 euros à partir du mois d’octobre. Aujourd’hui, 67% des détenteurs de carte bleue possèdent l’option sans contact, tandis que 585 000 commerces sont équipés des lecteurs de carte adaptés.