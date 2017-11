publié le 21/11/2017 à 09:08

J'ai regardé cela de près à partir des chiffres de l'Insee. Entre 2002 (date de l'introduction de la monnaie unique) et 2016, nos prix ont augmenté de 23%. C'est à peu près le même chiffre qu'en Allemagne. Cela semble beaucoup. En réalité, c'est moins que dans certains pays hors de l'euro, comme le Royaume-uni (37%) ou les États-unis (+38%). C'est aussi beaucoup moins qu'en France dans la période qui précédait l'union monétaire. Sur les seize années qui ont précédé l'union monétaire, les prix avaient augmenté en France de 40%. Et sur les années d'avant encore, entre 1970 et 1985, la valse des étiquettes avait été de 425%. En clair, pendant les seize premières années de l'euro, les prix ont augmenté moins vite qu'ailleurs, et moins vite qu'avant.



Certains pays sont fait mieux que nous. C'est le cas du Japon (+3% seulement sur seize ans, c'est incroyable) et de la Suisse (+6% sur la même période). Mais pour le Japon, la faiblesse de l'inflation est un signe d'anémie économique. C'est plutôt de la déflation, qui est problématique. Pour la Suisse, c'est la conséquence de l'extraordinaire appréciation du taux de change du franc helvète, qui a permis de faire baisser les prix des biens importés.

Pourquoi alors ce sentiment que la hausse des prix est bien plus forte que cela en France ? Probablement parce qu'il y a des produits qui ont considérablement augmenté : le tabac, par exemple, ou l'essence, à cause des taxes. L'automobiliste fumeur a le sentiment justifié que les prix ont fortement augmenté, alors que le cycliste qui boit du thé vert, un peu moins ! Derrière cette moyenne de 23% d'augmentation, il y a aussi une extraordinaire diversité. Le bonnet d'âne, après le tabac et l'essence, c'est la réparation automobile (+80%), suivie par le plombier (+69%), le timbre postal (+67%), l'électricité (+49%), la garde d’enfant et les restaurants (+38%).