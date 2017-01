Alors que le salon de l'automobile de Detroit ouvre ses portes, la menace de Donald Trump de taxer les constructeurs automobiles qui délocalisent leur production inquiète le secteur.

> États-Unis : le secteur automobile sous la menace de Donald Trump Crédit Image : LANCELOT FREDERIC/SIPA Crédit Média : Bénédicte Tassart Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le salon automobile de Detroit ouvre ses portes ce lundi 09 janvier et Donald Trump se félicite déjà d'avoir fait plier plusieurs constructeurs. Le milliardaire veut taxer les voitures fabriquées au Mexique et importées aux États-Unis et entend ainsi dénoncer un accord de libre- échange qui datant de 22 ans. Une mauvaise nouvelle pour le Mexique qui exporte 80% de sa production au pays de l'Oncle Sam.



"On y est enfin arrivé", souligne le futur président des États-Unis dans un tweet. Il faut dire que début janvier, Ford annoncé l'abandon d'un plan d’investissement de plus d'1,5 milliard de dollars au Mexique puis c'était Fiat Chrysler qui décidait du rapatriement aux États-Unis de la production d'un pick-up et la création de 2.000 emplois dans le pays. Volkswagen, de son côté, s'est engagé à construire des véhicules électriques en Amérique. Plus évasif, Carlos Ghosn pour Renault-Nissan répond qu'il s'adaptera à n'importe quelle situation.