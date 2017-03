Électricité : de plus en plus de compteurs intelligents

publié le 16/03/2017 à 23:43

"Le calendrier est bien respecté selon Enedis", d'après Bénédicte Tassart, qui nous dit que l'objectif est d'installer près de 35 millions de compteurs Linky d'ici quatre ans en France. Huit millions d'entre eux devraient déjà être en fonctionnement à la fin de l'année 2017. Ces compteurs "intelligents" permettent de relever votre consommation à distance, mais vous permettent aussi de consommer de façon plus raisonnable et efficace.





Certains s'alarment cependant des conséquences éventuelles des compteurs Linky sur la vie privée et même sur la santé, en raison des ondes électromagnétiques qu'ils envoie et reçoit. Pour Enedis (ex-ERDF), "les risques sont nuls" et la société rappelle que de grands pays comme les États-Unis ou la Chine sont en train de s'équiper de compteurs du même genre.

Enedis met en avant de nombreux avantages pour tenter de convaincre un maximum de foyers des vertus de son compteur de dernière génération, comme le fait de ne pas avoir besoin de recevoir un technicien pour avoir l'électricité dans son nouveau logement, ou encore d'avoir un suivi nettement plus fréquent de sa consommation réelle. Actuellement, pour la plupart des foyers, le relevé s'effectue deux fois par an.