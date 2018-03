publié le 27/07/2016 à 10:22

C'est une grande perte pour le monde du vin. Œnologue, enseignant-chercheur, Denis Dubourdieu est mort lundi 25 juillet des suites d'un cancer à l'âge de 67 ans. Fondateur-directeur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV), rattaché aux Universités de Bordeaux et de Pau, ses travaux ont fortement inspiré la viticulture contemporaine.



Né en 1949 à Barsac en Gironde, cet ingénieur agronome, issu d'une famille de viticulteurs, a mené tout au long de sa carrière des recherches sur le vin, tout en restant vigneron dans ses propres domaines, notamment Doisy-Daëne (2e grand cru classé 1855 de Barsac), en ayant des activités de conseil auprès de célèbres propriétés viticoles, en France (Yquem en Sauternes, Cheval Blanc en Saint-Emilion) ou à l'étranger.

Surnommé le "pape du blanc", ce girondin a notamment révolutionné la culture des vins blancs dans le Bordelais. "Ses travaux de recherche sont à l'origine des vins blancs modernes de Bordeaux, qui allient finesse et complexité aromatique et n'ont rien à voir avec ce qui se faisait avant lui", a estimé le président du Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), Allan Sichel. "Il avait également une capacité pédagogique exceptionnelle" diffusant "son grand savoir avec des mots simples".

Beaucoup de régions viticoles appliquent ses théories

Denis Dubourdieu ne s'était pas limité aux vins blancs et avait aussi œuvré sur l'amélioration qualitative des vins rouges et des vins liquoreux. "Beaucoup de régions viticoles appliquent les théories qu'il a développées. Il expérimentait beaucoup sur ses propres vignobles et ses derniers travaux ont porté sur la maladie du bois, contre laquelle il a mis en place des équipes de recherche internationales", a souligné Valérie Lavigne, l'une de ses proches collaboratrice, ancienne élève et docteur en œnologie.



Cette année, Dubourdieu avait été consacré "Homme de l'année" par le magazine spécialisé britannique Decanter, une des publications de référence dans le monde du vin.