Comment bien choisir son produit anti-moustique ?

Un hiver doux et un printemps très arrosé : tout est réuni pour que naissent des tas de petits moustiques bien piquants. Particulièrement redoutable, le moustique tigre a déjà fait son apparition dans plus de la moitié des départements français. Du coup la lutte contre ces insectes a changé de nature. "Se protéger n'est plus une simple question de confort, cela devient aussi une question sanitaire", explique Thomas Laurenceau, de "60 Millions de Consommateurs". Le moustique tigre peut transmettre la dengue, le chikungunya ou le virus Zika.



Sans céder au discours alarmiste de certains fabricants de produits anti-moustique cela justifie que l'on cherche à mieux se protéger, prévient le journaliste. Il reconnaît que la plupart des produits testés sont efficaces, qu'il s'agisse des bombes aérosols ou des diffuseurs. Problème : certains principes actifs ne sont pas formidables pour les humains non plus. Ils peuvent être irritants ou provoquer des conjonctivites ou des gênes respiratoires.

Les produits répulsifs, que l'on se met sur le corps ou sur les vêtements, on eux aussi prouvé leur efficacité. Mais là encore attention aux enfants et aux femmes enceintes. Enfin, évitez les bracelets anti-moustique qui n'apportent qu'une "fausse protection", dit Thomas Laurenceau.