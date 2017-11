Augmentation du prix du fioul : mieux vaut faire ses stocks maintenant

publié le 07/11/2017 à 09:48

C’est une hausse qui inquiète les 20% d’utilisateurs de fioul, qui paieront 45 euros de plus pour 1.000 litres. "Chaque année des hausses fiscales sont prévues sur l’ensemble des énergies", explique Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles. "C’est la contribution climat-énergie. Pour le fioul, vu qu’on le stocke, il vaut mieux le commander maintenant plutôt que le 15 décembre."



Malgré cette hausse, "le fioul restera dans les trois énergies les plus compétitives". Se chauffer au fioul est encore rentable, "à condition de l’utiliser avec du matériel performant". Une différence dans les équipements qui se ressent dans les comparaisons des prix de l’énergie. "Le fioul équipe souvent des maisons anciennes en milieu rural, qui ont des besoins plus grands en énergie. Mais sur un habitat comparable en termes d’isolation, vous n’aurez pas ces écarts." D’où l’importance toujours plus grande de s’occuper de l’isolation des logements pour empêcher sa facture de s’envoler.

Un avenir en pointillés

Dans le contexte de lutte contre la pollution et notamment la volonté de réduire les particules fines, le fioul semble pourtant voué à la disparition à moyen et long terme. "Non, le fioul émet du CO2, mais la plus polluante en France c’est l’énergie bois", rappelle Frédéric Plan. "Elle est mal utilisée dans des matériels obsolètes qui augmentent l’émission de particules fines."