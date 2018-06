Airbus : des pièces détachées de l'A380 bientôt sur le marché de l'occasion

publié le 06/06/2018 à 07:18

On ne va pas dramatiser l'affaire, mais il faut quand même reconnaître que c'est un sale coup en terme d'image pour Airbus dans son duel économique et commercial avec Boeing. Et ce n'est évidemment pas fameux pour le business.



Ces deux A380, qui vont être vendus à la découpe, appartenaient à Singapore Airlines. Ce sont deux appareils quasiment neufs : ils ont à peine dix ans d'âge, celui de l'adolescence pour un outil industriel de cette envergure. Faute de repreneur, on va les démembrer à Tarbes.

Si leur propriétaire espère récupérer 100 millions de dollars de pièces détachées, c'est quand même une dévalorisation pour l'avionneur européen. Le prix catalogue de son A380 est de 440 millions.

Cette appareil est une réelle réussite technologique. Il est plébiscité par les voyageurs pour sa stabilité et son silence en vol. Mais l'A380 a un talon d'Achille : les flottes en circulation sont majoritairement des appareils haut de gamme dotés de belles prestations et d'un grand confort (c'est-à-dire avec assez peu de sièges).