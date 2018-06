220 amendes à l'insu de son plein gré

publié le 21/06/2018 à 18:07

Cas de Priscilla

En février 2013, Priscilla vend son véhicule non-roulant à un particulier. La transaction et la cession se déroulent en toute légalité. Logiquement, elle pense ne plus jamais avoir de nouvelles de la voiture en question. Pourtant, le 2 juin 2018, celle-ci réapparaît brutalement dans son quotidien. Par courrier, le Ministère de l’Action et des Comptes publics lui commande de payer un cumul de 11.313 € pour 220 amendes majorées suite à des infractions commises avec ce véhicule ! Pour elle, c’est l’incompréhension totale. D’autant que les infractions se seraient produites entre décembre 2014 et mai 2017, soit bien après la vente !