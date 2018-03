Ondes électromagnétiques : une souffrance réelle, mais pas de preuve de nocivité

publié le 27/03/2018 à 06:14

Les seize experts qui ont travaillé sur le sujet sont formels : il y a bien un problème. Certaines personnes ont des symptômes : des troubles du sommeil, des maux de tête, des éruptions sur la peau. Toutes disent que ça vient des ondes.



Près de 5% de la population serait concernée (5% à la louche, les études ne sont pas encore assez précises). L'électrosensibilité est donc reconnue par la science. Mais en aucun cas ces mêmes chercheurs n'ont pu prouver qu'il y avait un lien avec les ondes.

Les ondes n'entraînent pas de perturbation biologique. Elles peuvent juste chauffer un peu les tissus du cerveau quand on téléphone, mais ça ne les abîme pas, disent les scientifiques. Dans plusieurs études, on a fait croire à des patients qu'ils étaient soumis aux ondes d'un téléphone ou d'une antenne WiFi. Ils se sont mis à avoir des symptômes. Mais en fait, les appareils étaient arrêtés. Il n'y avait pas d'onde.

Poursuivre les recherches

L'Anses propose donc de s'intéresser au contexte de vie des patients. En fait, la plupart des électrosensibles sont en moyenne plus anxieux et plus déprimés que le reste de la population. Ils souffrent souvent de migraines, d'acouphènes. Bref, ce phénomène serait avant tout psychologique.



Les gens croient que ce sont les ondes, ils développent des symptômes qui n'ont rien à voir avec les ondes. L'Anses propose d'abord de continuer de chercher, que l'État finance un programme ambitieux pour trouver une explication claire, et que si des gens se sentent malades, qu'ils soient accompagnés et qu'on les écoute.



Une décision de justice a d'ailleurs reconnu électrosensibilité comme handicap professionnel.