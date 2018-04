Les troubles mentaux, première maladie chez les enfants

publié le 24/04/2018 à 13:12

Les troubles mentaux sont devenus la première maladie qui impacte la santé des enfants. La dépression et l'anxiété touchent les enfants, et même les bébés, assure Marie-Rose Moro, pédospychiatre, cheffe de service à la maison des adolescents de l’hôpital Cochin à Paris.



Elle assure que les études menées sur le terrain montrent que les enfants sont de plus en plus touchés. La dépression, qui touche les enfants à un âge où on les pense à l'abri de tels problèmes, peut prendre plusieurs formes, comme des troubles du sommeil, de la peur ou même des auto-mutilations.

Les pathologies psychologiques tardent à être reconnues chez les enfants, selon Marie-Rose Moro. Elle identifie plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine d'une dépression chez les plus jeunes : "une vulnérabilité individuelle, le milieu dans lequel on est et l'interaction avec le monde extérieur". L'enfant doit être porté par ses proches, d'autant plus que des problèmes peuvent venir de l'extérieur, notamment à l'école.

Manque de pédopsychiatres

Pour Marie-Rose Moro, "cette pathologie a toujours existé", mais comme l'état de santé général progresse, la dépression prend plus de place relativement. Si la maladie peut être traitée, la France connaît une importante difficulté. Le pays est l'un de ceux qui comptent le moins de pédopsychiatres.