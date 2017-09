L'horoscope du dimanche 3 septembre 2017

publié le 03/09/2017 à 08:37

Vierge

Vous serez très occupé aujourd'hui, mille détails retiendront votre attention, un travail pas terminé, des rangements, des classements, vous ne verrez pas le temps passer. En fait, vous aurez besoin d'être sur la brèche, vous n'aurez aucune envie de vous reposer. D'ailleurs vous aviez prévu de remplir cette journée, d'employer utilement votre temps et rien ne vous fera changer d'avis. Certains se feront du mouron pour leur santé, mais de manière très irrationnelle.

Bélier

Prévoyant, ce qui est rare, vous anticiperez les situations qui pourraient vous poser problème côté boulot la semaine prochaine. Et vous ferez bien, 1er décan. En effet, Mars entrera en Vierge mardi et ce signe étant celui du travail, vous aurez forcément un conflit à gérer dans ce domaine, un combat à mener ou un défi à relever. Et si vous vous y préparez, vous adopterez immédiatement la bonne attitude. Fin du signe (né après le 15) aujourd'hui et demain pourraient être décisifs.

Taureau

Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous aujourd'hui, il faudra le consacrer à des occupations qui n'engendreront aucun plaisir. Tout ce que vous détestez. Dans tout ce que vous faites il doit y avoir une prime de plaisir, c'est ainsi que vous fonctionnez et cette prime de plaisir peut très bien être inconsciente, cela fonctionne quand même. Mais aujourd'hui, ce sont des obligations, des contraintes qui vous seront imposées ou que vous vous imposerez vous-même.

Gémeaux

Prendre de la distance, vous évader, être ailleurs, voilà qui vous mettra en phase avec le monde et vous empêchera de vous ennuyer, la pire des choses pour un Gémeaux. L'ennui étant pour vous un équivalent du vide, il faut absolument que vous remplissiez votre journée d'activités, ou que vous puissiez vous remplir la tête d'images évocatrices. Peut-être visiterez-vous des sites de voyages ou préparerez-vous de prochaines vacances, même si vous venez de rentrer !

Cancer

C'est toujours chaud-bouillant si vous êtes né après le 17 juillet, ça ira mieux après mardi. Quant au 1er décan, il va démultiplier ses activités, lui aussi après mardi ! En effet, la planète qui gère vos activités, Mars, fera son entrée en Vierge alors que Jupiter a commencé à vous envoyer de bons influx. Donc, si jamais vous doutez de votre avenir, sachez que vous aurez des chances à saisir dans les prochains mois et l'opposition de Saturne n'aura pas un très fort impact.

Lion

Les invitations et votre vie sociale en général sont au premier plan de ce dimanche, vous aurez probablement l'occasion de vous faire de nouvelles relations. Et pourquoi pas, 2e décan, avoir le coeur qui bat plus vite puisque Vénus fait son apparition chez vous. Elle sera rapide, mais il ne faut parfois qu'un instant pour tomber amoureux, n'est-ce pas ? Cela dit, la plupart du temps, Vénus va plutôt faciliter vos affaires financières (jusqu'au 11 septembre).

Balance

Une bonne journée s'offre à vous, vous ne ferez que ce que vous aimez, des activités avec vos enfants par exemple, ou une visite dans un musée voire une expo. Quand vous ne faites pas l'artiste, vous aimez les arts dans leur ensemble, ou un en particulier. Mais comme vous aimez aussi les belles choses, il n'est pas exclu que vous visitiez des boutiques sur Internet et que vous rêviez devant un beau vêtement ou un objet qui vous fait envie.

Scorpion

Vous ne serez pas très à l'aise, autant avec vous-même qu'avec les autres. Mais demandez-vous si vous n'êtes pas un peu trop exigeant, voire intransigeant. Dans ce cas, il est normal que les réponses des autres à vos demandes ne soient pas à la hauteur de vos espérances. Il serait bon pour vous que vous compreniez la leçon des événements et que vous changiez votre manière de faire, sinon vous vous retrouverez régulièrement devant les mêmes frustrations.

Sagittaire

Un bon dimanche pour vous aussi, mais vous êtes de toute façon dans une période très positive et qui sert vos ambitions. Seul le 2e décan doit rester vigilant : le Soleil a entamé une opposition avec Neptune, les deux étant en mauvais termes avec vous. Il se peut que vous vous fassiez des illusions sur quelque chose, ou que vous ne vouliez pas voir une évidence... Mais il se peut aussi que vous ayez affaire à un personnage retors et qui cherche à vous manipuler ou vous arnaquer.

Capricorne

Vous aurez l'oeil fixé sur la ligne bleue des Vosges, votre avenir étant votre principal souci aujourd'hui. Proche ou lointain, il est en question pour le 1e et le 3e décan. Pour le 1er décan, il s'agit de la prochaine arrivée de Saturne chez vous, cet événement astral ne se produisant que tous les 28 ans... Vous pouvez autant atteindre un objectif que vous poursuivez depuis des années, que vous retrouvez dépossédé de quelque chose ou de quelqu'un. C'est en tout cas ce que vous craignez.

Verseau

Ce conflit dont nous parlions hier est renforcé aujourd'hui et demain par la présence de la Lune dans votre signe. Vous serez en ébullition natif du 3e décan. Mais pas tous, en principe juste ceux qui sont nés après le 14 février - mais on ne sait jamais, cela peut jouer sur tout le décan. 2e décan, vous, tout va comme sur des roulettes : Vénus a entamé son opposition avec vous et il y a un accord en vue, voire une agréable rencontre avec quelqu'un de brillant et qui vous épatera.

Poissons

Vous avez l'art de vous mettre dans des situations qui vous enferment, de faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir, comme ce sera le cas aujourd'hui. Vous vous êtes avancé en répondant oui à une demande faite par un proche, ou même par quelqu'un de pas si proche que ça, et bien sûr vous avez autre chose à faire à présent et vous ne savez pas comment faire pour le dire franchement à la personne en question. Dites-le lui tout simplement, ne fuyez pas.