L'horoscope du 25 mars 2017

publié le 25/03/2017 à 07:07

Bélier

Un week-end idyllique pour ceux du mois de mars, même si l'amour n'est pas gagné d'avance. Mais ce sera beaucoup moins facile pour ceux nés après le 11 avril. Je vous ai déjà avertis hier, Mercure rencontre Uranus et ça ne va pas arranger vos relations avec vos proches, représentés par Mercure. Vous pourriez même rompre avec l'un d'eux, l'envoyer promener parce qu'il ou elle vous aura trop énervé. Toutefois, vous pouvez aussi avoir une idée géniale !

Taureau

Voyez vos amis, 1er décan, c'est auprès d'eux que vous vous sentirez le mieux. 2e décan, la présence de Mars chez vous peut être en rapport avec un désagrément. Quelque chose qui vous fait mal, une colère que vous ne pouvez pas faire autrement que d'exprimer, une décision impulsive qui ne vous ressemble pas... Tout est possible et n'est pas très positif. A moins que votre Mars, celle de votre thème, ne soit très bien aspectée ; dans ce cas, vous serez hyper-actif et compétitif.

Gémeaux

Pas un week-end de rêve, il se trouve que vous aurez une contrainte, une obligation que vous chercherez à éviter et certains trouveront d'ailleurs le moyen de fuir ! Au prix d'une forme de culpabilité peut-être ! Par ailleurs, les natifs de mai sont toujours sous l'influence d'un gentil aspect de Vénus, favorable aux amitiés débutantes et aux amours particulières. Mais Vénus est rétrograde, aussi peut-il y avoir éventuellement un problème moral qui se pose en obstacle.

Cancer

Vous pourrez prendre le large, dans votre tête ou réellement, et cela vous aidera à mettre un certain problème à distance. Surtout si vous êtes né après le 15 juillet. Nous avons vu hier que vous aviez un ennui administratif, mais certains sont aussi sensibles à la dissonance de deux autres planètes, Mercure et Uranus. De l'imprévu, de l'inattendu, un virage à 180°, vous n'êtes pas au bout de vos peines avec cet aspect qui passe mais va se reformer fin avril et les deux premières semaines de mai.

Lion

Tout sera matière à douter, à hésiter, à vous prendre la tête... D'habitude vous savez très bien ce que vous voulez, mais là vous ne serez pas d'accord avec vous-même. En fait, quelqu'un ou quelque chose vous fera imaginer des scénarios du genre catastrophe, surtout 1er décan. Et 2e décan, la dissonance de Mars vous incitera à faire preuve d'autorité pour vous rassurer, ce qui ne sera pas mieux. Il n'y a guère que le 3e décan qui se sentira libre de faire comme il l'entend.

Vierge

Vos relations avec les autres seront enrichissantes, aussi soyez le plus sociable possible aujourd'hui, oubliez votre timidité et laissez vos complexes au vestiaire. Surtout s'il s'agit de complexes physiques : tout le monde en a, l'important étant de ne pas se fixer dessus et de vous dire que les autres ne vous regardent pas à la loupe comme vous le faites. Vous êtes souvent votre pire bourreau et vous vous gâchez la vie pour pas grand-chose (la plupart du temps).

Balance

Vous aurez besoin de maintenir l'ordre autour de vous et cela viendra du fait qu'il y a un vrai désordre dans votre tête, à cause d'une relation qui ne tourne pas rond. Inconsciemment, le fait de ranger, de faire des tris, ou d'insister auprès de vos enfants pour qu'ils rangent leur chambre, vous aidera à " ranger " vos idées et à y voir plus clair. Mais gare aux influences extérieures et surtout à ce que vous dira l'un de vos proches ; il ou elle cherchera à vous déstabiliser.

Scorpion

C'est plutôt un bon week-end qui vous attend, je ne sais pas si l'amour sera au rendez-vous, mais en tout cas votre amour-propre sera en pleine forme, lui. Vous serez assez fier de vous et peut-être à juste titre, certains ayant réussi quelque chose de bien dans leur boulot. En revanche, pas sûr que les natifs des premiers jours de novembre soient très contents d'eux : l'opposition de Mars peut créer un rapport de force et vous inciter à aller un peu trop loin dans votre volonté de " punir " l'autre.

Sagittaire

Vous vous sentirez plus vulnérable que d'habitude, plus sensible, et vous n'aimez pas ça ! D'ailleurs, vous fuirez la source de vos émotions dès que vous le pourrez ! Pourtant, 1er décan, vous disposez d'une jolie Vénus qui pourrait, justement, provoquer quelques émotions amoureuses ; celles-ci, vous ne les fuyez pas en général. Mais il est possible que la personne en question ne soit pas votre genre ou que vous ayez l'impression d'être obligé de vous engager.

Capricorne

La conjoncture vous demande d'être communicatif, d'ouvrir le dialogue, mais ça ne va pas être aussi simple que ça. Surtout si vous êtes face à un ou une de vos ex. Mercure, qui gère tout échange, est toujours conjointe à Uranus et vous place donc face à quelqu'un qui ne veut pas entendre ni comprendre. Ou c'est vous-même qui ne voulez pas dialoguer pour telle ou telle raison... Cela ne concerne, en principe, que ceux qui sont nés après le 10 janvier.

Verseau

Vous serez obligé de calculer, ce qui vous agacera car souvent vous n'avez aucune considération pour l'argent. Mais vous en avez peut-être besoin de faire des travaux ? En effet, Mars occupe votre secteur de la maison, si vous êtes du 2e décan, et souvent cela indique qu'il y a quelque chose à réparer, ou un objet défectueux à changer. Et cela coûte, évidemment car si vous n'avez pas d'économies devant vous, vous vous demandez où trouver de l'argent.

Poissons

Vous serez à l'aise ce week-end parce que vous pourrez faire ce qui vous plaît le plus, c'est-à-dire sauver le monde, ou en tout cas l'un ou l'une de vos amies. Vous serez plein de sollicitude, d'envie d'aider, de faire du bien, surtout si vous êtes né en février. Mais vous ne serez pas mal loti non plus si vous êtes de début mars car la configuration vous permettra d'avoir une meilleure confiance en vos actions et décisions ; confiance qui est minée par moments par la présence de Neptune.