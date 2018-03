Revivez la victoire de Lyon face à Angers

publié le 30/04/2016 à 20:48

Lyon a battu le Gazelec Ajaccio (2-1) samedi dans son Parc OL où il n'a encore jamais perdu, au terme d'un match ennuyeux de la 36e journée de Ligue 1, et il recevra Monaco dans huit jours pour une "finale" avec la 2e place comme enjeu. Les Rhodaniens, actuels dauphins du Paris Saint-Germain, restent invaincus depuis neuf rencontres (7 victoires, 2 nuls). Ils devancent les Monégasques, vainqueurs de Guingamp (3-2) plus tôt dans la soirée, à la différence de buts (62 points chacun, +22 contre +10) et Saint-Etienne (4e) de quatre longueurs.



De son côté, le Gazelec demeure 17e mais n'est pas à l'abri d'un retour d'une équipe relégable. Toulouse (19e), qui a pris un point à Saint-Etienne (0-0), est à trois longueurs et Reims (18e), battu à Montpellier (3-2), reste à une unité. Dans l'ensemble, l'OL a eu une large possession du ballon (73% contre 27%) mais son animation offensive a été assez pauvre.

L1-36e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 29 avril :

PSG-Rennes : 4-0

Samedi 30 avril :

Nantes-Nice : 1-0

Saint-Étienne - Toulouse : 0-0

Monaco-Guingamp : 3-2

Lorient-Lille : 0-1

Caen-Bastia : 0-0

Reims-Montpellier : 2-3

Troyes-Bordeaux : 2-4

Lyon-Ajaccio : 2-1

Dimanche 1er mai :

17h Angers-Marseille