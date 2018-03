publié le 30/09/2017 à 19:45

L'ambitieux Losc du président Gérard Lopez se morfond en position de barragiste (18e). Il y a eu une victoire lors de la journée inaugurale, et depuis, plus rien ou presque. Pire, les Dogues n'ont pas marqué le moindre but en septembre, et peinent à appliquer le projet de jeu de Marcelo Bielsa. La soirée du 30 septembre n’a pas été très heureuse pour la Ligue 1, notamment en raison d’un grave accident au cours de la rencontre qui opposait Amiens et Lille au stade de La Licorne. Une barrière de la tribune du parcage des visiteurs s'est effondrée lorsque les supporters du LOSC ont voulu fêter l’ouverture du score avec leurs joueurs. Près d'une trentaine de fans lillois ont été blessés dans cet accident, dont cinq gravement.



Le Stade rennais accueillait de son côté le Stade Malherbe Caen pour tenter d’engranger quelques points, après un début de saison décevant. Les Rennais vont rapidement déchanter en encaissant un but contre son camp de Bensebaini, entaché d’une main d’Ivan Santini (34e). Les Rouge et Noir ne parviendront pas à trouver les ressources pour renverser la tendance.

Ascenseur émotionnel pour Metz en fin de rencontre

À Dijon, l’équipe d’Olivier Dall'Oglio croyait tenir le bon bout après le but inscrit par le Sud-Coréen Chang-Hoon Kwon (78e), tout juste entré sur le terrain. Les Strasbourgeois vont pousser en fin de match, bien aidés par l’exclusion de Cédric Yambéré (83e). C’est finalement le jeune Martin Terrier, tout juste entré en jeu, qui va permettre l’ouverture du score (90e).

Les supporters nantais avaient intérêt à ne pas traîner pour allumer la télévision. Les Canaris ont ouvert le score par l’intermédiaire de Sala (2e), et sont restés muets jusqu’à la fin de la rencontre. Les joueurs de Metz ont bien cru qu’ils allaient revenir dans les dernières secondes du match, avant un penalty à la 93e minute. Nolan Roux inscrit le but, mais l’arbitre demande à ce qu’il soit tiré une seconde fois, car des joueurs sont entrés trop tôt dans la surface. Perturbé par ce fait de jeu inhabituel, Nolan Roux envoie son second penalty au-dessus de la cage de Tatarusanu.



Au Roudourou, non plus, il ne fallait pas être en retard. Après une première percée de Lucas Deaux, Marcus Thuram envoie la gonfle dans les cages de Lafont. En l’absence de Durmaz et Diop, les Toulousains peinent à renverser le match. Somalia parvient finalement à égaliser peu avant la mi-temps, en lobant Johnsson. Le score ne bougera plus au cours d’une seconde période bien terne.