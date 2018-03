publié le 28/11/2016 à 23:48

Vous êtes fan de votre équipe. Vous êtes un supporter un vrai. Votre réflexe, naturellement, c'est de liker la page Facebook du PSG, de l'OM, de Barcelone etc... Mais pour les clubs il y a un petit problème. D'un, la publicité et l'argent qui y sont liés vont à Facebook et non aux clubs. Et de deux, il y a de fortes chances qu'en tant que fan vous ne voyez même pas 20% de ce qui est posté par votre club avec l'algorithme très sélectif de Facebook.



Du coup, il y a beaucoup de perdition et 27 grands clubs européens ont eu une idée pour riposter : créer leur réseau social de supporters. Ça s'appelle Dugout. PSG, Arsenal, Real, Liverpool, Bayern etc. Vous pouvez recevoir des infos, des vidéos, partager et commenter. Pas trop d'extraits de match parce que les droits télé c'est encore une autre histoire mais pleins de petites choses en coulisses : des entraînements aux régimes alimentaires. On va bien voir si ça marche.

Aussi dans Clics à la Une :

Dimanche soir on parlait de François Fillon. Le vrai et le faux. Commençons avec le vrai. Comme il s'agit des réseaux sociaux vous vous doutez bien que je ne vais pas vraiment vous parler du vrai-vrai François Fillon, vainqueur de la primaire de la droite hier soir. Peu de temps après cette victoire un hashtag est né : #LeVraiFillon. Le but de ce hashtag repris par de très nombreux soutiens de l'extrême droite entend montrer le "vrai" visage de François Fillon.

Exemple, Steeve Briois, maire FN d'Hénin Beaumont, qui reprend une citation de François Fillon : "Vous seriez maire de Sablé-sur-Sarthe, vous accepteriez des migrants ? Oui, bien sûr". Florian Philippot lui préfère un autre citation : "Je veux supprimer la durée légale du travail". Sous-entendu : vous votez Fillon mais, regardez bien son programme et ses déclarations. Vous serez plus séduits par celles de Marine Le Pen.

Il y a aussi un faux-faux Fillon. Plus léger. Si vous voulez suivre François Fillon sur Internet, sur Twitter par exemple il faut suivre @FrancoisFillon, tout attaché et, de grâce, arrêtez d'embêter @Fr_Fillon, un autre internaute qui porte le même nom que l'ancien Premier ministre et qui se prend des centaines de messages de soutien ou de haine. Il a tweeté son raz-le-bol "STOP. ARRÊTEZ. Je ne suis pas @FrancoisFillon. Arrêtez vos messages, vos appels, vos SMS. Merci de lire les profils avant de tweeter."