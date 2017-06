Gaël Monfils et Richard Gasquet en février 2015 à Montpellier

et AFP

publié le 02/06/2017 à 19:03

Gaël Monfils contre Richard Gasquet : ce qui aurait été un duel d'éclopés il y a encore quelques semaines s'est transformé en un 3e tour alléchant pour le public de Roland-Garros, à condition que les corps tiennent. L'hiver a été difficile pour les deux amis. Une opération de l'appendicite pour le Biterrois, des pépins à répétition à une jambe pour le Parisien, puis une préparation sur terre battue plus que légère laissaient craindre un Roland-Garros morose.



Or, les voilà opposés pour une place en 8es de finale après des succès contre le Belge De Greef (6-2 3-6 6-1 6-3) puis le Dominicain Estrella Burgos (6-1, 6-0, 6-4) pour Gasquet, face à l'Allemand Brown (6-4, 7-5, 6-0) et au Brésilien Thiago Monteiro (6-1, 6-4, 6-1) pour Monfils. Le bilan de leurs confrontations est équilibré : 7 à 6 en faveur de ce dernier, qui a remporté leur seul duel sur terre battue gagné en 2011 à Barcelone. En revanche, le dernier face-à-face a tourné à l'avantage de Gasquet, en février à Marseille.

Ce match sera le 3e au programme sur le court central, après un alléchant Andy Murray-Juan Martin Del Potro. Alizé Cornet ouvrira le bal face à la Polonaise Agnieszka Radwanska, quart-de-finaliste en 2013 qu'elle n'a battu qu'une fois en huit confrontations. Caroline Garcia est, elle, programmée d'entrée sur le court numéro 1 face à la 109e joueuse mondiale, la Taiwanaise Su-Wei Hsieh.

Roland-Garros : le programme complet du jeudi 1er juin 2017

À partir de 11h.



Court central :

Alizé Cornet (FRA) - Agnieszka Radwanska (POL/N.9)

Andy Murray (GBR/N.1) - Juan Martin Del Potro (ARG/N.29)

Richard Gasquet (FRA/N.24) - Gaël Monfils (FRA/N.15)

Elina Svitolina (UKR/N.5) - Magda Linette (POL)



Court Suzanne-Lenglen :

Feliciano Lopez (ESP) - Marin Cilic (CRO/N.7)

Daria Kasatkina (RUS/N.26) - Simona Halep (ROU/N.3)

Stan Wawrinka (SUI/N.3) - Fabio Foignini (ITA/N.28)

Anastasija Sevastova (LAT/N.17) - Petra Martic (CRO)



Court N.1 :

Su-Wei Hsieh (TPE) - Caroline Garcia (FRA/N.28)

Hyeon Chung (KOR) - Kei Nishikori (JPN/N.8)

Carina Witthoeft (GER) - Karolina Pliskova (CZE/N.2)



Court N.2 :

Kyle Edmund (GBR) - Kevin Anderson (RSA)

John Isner (USA/N.21) - Karen Kachanov (RUS)

Veronica Cepede Royg (PAR) - Mariana Duque-Marino (COL)



Court N.3 :

Elena Vesnina (RUS/N.14) - Carla Suarez Navarro (ESP/N.21)

Fernando Verdasco (ESP) - Pablo Cuevas (URU/N.22)