Quinté + : les favoris du Qipco Prix du Jockey club à Chantilly

publié le 03/06/2018 à 08:01

Les courses ont lieu ce dimanche 3 juin à Chantilly en réunion 1. Tiercé-Quarté-Quinté+ dans le 178e Qipco Prix du Jockey Club. 5ème course, départ vers 16h15. Non partants : le 2 Al Adaid et le 7 Pharell.



Ils ont été déclarés après la liste officielle donc le numérotage continue d’aller à 18 mais ils ne seront que 16 au départ, 6 britanniques et irlandais contre 10 tricolores. Il y a une tirelire de 10 millions d’euros au PMU et certains abordent les 2.100m pour la première fois.

Study on Man n° 10 : cote entre 4 et 5/1.

Le cofavori de la course avec Olmédo. Bon Pasquier est chaud et il a tiré un meilleur numéro que son rival.

Olmedo n° 1 : cote entre 4 et 5/1.

Il suit la même trajectoire que Brametot l’an passé et son entourage ne pense pas que la distance plus longue soit un problème. Cela dit, il a un numéro piège dans les boites.



Rostropovitch n° 18 : cote entre 7 et 8/1.

La meilleure chance des 4 Coolmore et il est piloté par le 1er jockey Ryan Moore. Cela dit, s’il est doué, il a déjà été battu par Olmedo.



Dice Roll n° 3 : cote entre 10 et 11/1.

L’un des 3 Chappet au départ et sans doute le meilleur piloté par Soumillon. Il a le 18 à l’extérieur mais cela n’est pas gênant nous dit son jockey.



Hey Gaman n° 4 : cote entre 13 et 14/1.

Une des 2 dernières minutes. Ce britannique va lui aussi découvrir la distance mais il est accrocheur et j’apprécie son jockey James Doyle.



Key Victory n° 13 : cote entre 11 et 12/1.

Le Godolphin de service qui a été supplémenté 70.000 euros pour courir. Il est invaincu. Ma seconde dernière minute car je m’en méfie.



Naturally High n° 8 : cote entre 16 et 17/1.

IL est aussi invaincu mais cette année. C’est le second atout de Pascal Bary après Study Of Man. Il peut se placer, comme d’autres.



Not Mine n° 9 : cote entre 16 et 17/1.

Il est assez doué et c’est Peslier. J’avais au départ choisi un des non partants.